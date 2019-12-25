Набиуллина заявила, цифровые валюты станут будущим финансовых систем

В конце этого года в России создадут прототип цифрового рубля.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью CNBC рассказала, что будущим финансовых систем станут цифровые валюты.

Существует потребность в быстрых и дешевых платежных системах, и цифровые валюты центральных банков могут восполнить этот пробел… Я думаю, что это будущее для нашей финансовой системы, потому что оно коррелирует с развитием цифровой экономики, — сказала глава ЦБ.

В России в конце этого года создадут прототип цифрового рубля. Планируется, что его эмитентом станет ЦБ. Клиенты будут получать доступ к своему кошельку через мобильное приложение банка. Платформу начнут тестировать в 2022 году.

Фото: cbr.ru