Набиуллина заявила, цифровые валюты станут будущим финансовых систем

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью CNBC рассказала, что будущим финансовых систем станут цифровые валюты.
Существует потребность в быстрых и дешевых платежных системах, и цифровые валюты центральных банков могут восполнить этот пробел… Я думаю, что это будущее для нашей финансовой системы, потому что оно коррелирует с развитием цифровой экономики, — сказала глава ЦБ.
В России в конце этого года создадут прототип цифрового рубля. Планируется, что его эмитентом станет ЦБ. Клиенты будут получать доступ к своему кошельку через мобильное приложение банка. Платформу начнут тестировать в 2022 году.
Фото: cbr.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все