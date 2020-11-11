Глава ЦБ рассказала о перспективах ипотечного рынка в России.

Эльвира Набиуллина сообщила о сохранении потенциала дальнейшего роста ипотечного рынка. Об этом глава Центробанка России рассказала в рамках выступления перед депутатами Госдумы. По мнению чиновницы, завершение льготной государственной программы кредитования не помешает ипотеке оставаться доступной для населения.

У нас сохраняется потенциал дальнейшего роста ипотеки. Сейчас у нас в стране только около 10% семей имеют ипотечные кредиты (40% в развитых странах). Но сейчас очень важно за счет чего будет происходить дальнейший рост Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России

Эксперт рассказала, что снижение ставок в экономике приведет и к снижению ипотечных ставок. По мнению Набиуллиной, эта ситуация создаст устойчивую основу для роста ипотечного рынка в стране.

ЦБ видит пространство для снижения ставки в рамках базового сценария.

Видео: duma.gov.ru