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Набиуллина сообщила о сохранении потенциала дальнейшего роста ипотечного рынка

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Глава ЦБ рассказала о перспективах ипотечного рынка в России.

Эльвира Набиуллина сообщила о сохранении потенциала дальнейшего роста ипотечного рынка. Об этом глава Центробанка России рассказала в рамках выступления перед депутатами Госдумы. По мнению чиновницы, завершение льготной государственной программы кредитования не помешает ипотеке оставаться доступной для населения.

У нас сохраняется потенциал дальнейшего роста ипотеки. Сейчас у нас в стране только около 10% семей имеют ипотечные кредиты (40% в развитых странах). Но сейчас очень важно за счет чего будет происходить дальнейший рост

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России

Эксперт рассказала, что снижение ставок в экономике приведет и к снижению ипотечных ставок. По мнению Набиуллиной, эта ситуация создаст устойчивую основу для роста ипотечного рынка в стране.

ЦБ видит пространство для снижения ставки в рамках базового сценария.

Видео: duma.gov.ru

Теги: госдума, ипотека, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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