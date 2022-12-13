Набиуллина поддержала идею выхода госкомпаний на фондовый рынок

Глава ЦБ РФ рассказала о ситуации с вкладами в отечественные компании.

Председатель государственного регулятора России Эльвира Набиуллина поддержала выход федеральных компаний на внутренний фондовый рынок и заявила о том, что это решение может привлечь "триллионы рублей" в качестве инвестиций. Соответствующее заявление глава Центробанка сделала в ходе выступления на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок". Гостья мероприятия заметила, что на этот рынок сейчас не выходят даже отраслевые лидеры, в которых могут вкладываться обычные граждане страны.

Считаю это очень важным. Я очень поддерживаю эту идею, потому что проблема нашего финансового рынка – это небольшое число эмитентов...Но даже те, кто выходят, выходят с очень небольшим пакетом, free-float очень небольшой. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

По оценкам Центрального Банка России, увеличение free-float в экономической системе страны на несколько п. п. "может привлечь в эти компании от частных инвесторов триллионы рублей".

Набиуллина допустила обмен заблокированных акций в России на замороженные на Западе.

Фото и видео: YouTube / NAUFOR