Набиуллина ожидает роста ставок по вкладам

Она считает, что ставки повысятся на фоне возвращения ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что на фоне возвращения ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике повысятся ставки по вкладам.

"Возвращение нашей политики к нейтральному уровню поднимет ставки и по депозитам, которые снизились в прошлом году. Они вновь будут устойчиво покрывать инфляцию", - сказала глава регулятора в ходе выступления в Госдуме.

По ее словам, денежно-кредитная политика рассчитана на сдерживание инфляции. Это защищает доходы россиян от обесценения.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что сейчас ключевая ставка составляет 5%. В этом году регулятор уже два раза повышал ставку.

"Мы это сделали для того, чтобы удержать инфляцию на относительно низких уровнях. Для людей инфляция очень важна. <…> Если в прошлые годы она ушла из тройки самых тревожащих людей проблем, то сейчас люди вновь встревожены", - сказала она.

По словам главы ЦБ, регулирование цен на некоторые продукты является временным решением.

Фото: cbr.ru