Она заявила, что Центробанк придерживается политики плавающего курса рубля.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему не нужно стремиться к "старому" курсу рубля. Об этом она заявила на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам Набиуллиной, регулятор придерживается политики плавающего курса рубля. Она отметила, что это дает возможность экономике адаптироваться к новым условиям.

Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, - это искусственный курс. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Ранее Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки в России займет 2-2,5 года.

Фото и видео: YouTube / RSPP