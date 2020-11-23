Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему не нужно стремиться к "старому" курсу рубля. Об этом она заявила на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
По словам Набиуллиной, регулятор придерживается политики плавающего курса рубля. Она отметила, что это дает возможность экономике адаптироваться к новым условиям.
Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, - это искусственный курс.
Эльвира Набиуллина, глава Центробанка
Ранее Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки в России займет 2-2,5 года.
Фото и видео: YouTube / RSPP
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