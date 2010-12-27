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Набережная Адмиралтейского канала может превратиться в пешеходную зону
Сегодня, 8:23
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lesjasap
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Набережная Адмиралтейского канала может превратиться в пешеходную зону

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Администрация района рассматривает идеи преобразования участков дорог в пешеходные зоны

В Смольном обсудили концепцию пешеходных зон в Адмиралтейском районе Петербурга. Согласно инициативе, такие пространства могут появиться по направлению к Новой Голландии. 
 
В настоящее время разработаны два варианта строительства и благоустройства участка, которые учитывают разное количество парковочных мест для определенных участков и территорию для активного пешеходного движения. Сейчас проекты рассматриваются комитетами и администрацией района.
 
Напомним, что концепцию непрерывных пешеходных маршрутов одобрили во время совещания с губернатором Санкт-Петербурга 7 ноября. Программа рассчитана на пять лет и включает в себя несколько центральных районов Северной столицы. В частности зоны для свободного передвижения людей появятся на Невском проспекте, Большой Морской, Первой Советской улице и других.
Теги: адмиралтейский район , новая голландия , пешеходный маршрут , смольный
Категории: Новости СПб

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