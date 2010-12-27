Жители намывных территорий Васильевского острова пожаловались на дождь из клопов

Кровососущие насекомые лезут из вентиляционных труб.

Люди, купившие квартиры на территории намывных территорий Васильевского острова, повидали уже многое. В их копилке проблемы со сдачей жилья в эксплуатацию, обустройством придомовых территорий и социальной инфраструктурой. Сейчас на дольщиков посыпались еще и клопы. Кровососущие насекомые валятся в квартиры петербуржцев из вентиляционных труб. Об этом рассказывают потерпевшие в социальных сетях.

По словам одного из жильцов комплекса, клопы падают ему прямо в ванну. Выбраться насекомые оттуда уже не могут. Но приятного все равно мало. Вентиляция есть еще и на кухне, там уследить за кровососущими будет гораздо сложнее.

Напомним, что в июне этого года вице-губернатор Петербурга Игорь Албин приезжал на намыв с инспекцией. Он выяснил, что застройщики не обустроили придомовые территории, не построили детские сады, школы и поликлинику. Вместо крытого паркинга Албин нашел строящиеся апартаменты. А участок, где должен был расположиться сквер, заняли парковки.

Однако есть и положительные новости с намыва. В частности, его включили в муниципальный округ "Морской".

Ранее мы писали, что ЛСР застроит намывные территории Васьки за 1,7 миллиардов рублей.

Фото: pixabay.com