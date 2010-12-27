На железнодорожном перегоне в Лавриках электричка сбила человека

В Ленобласти в Лавриках погиб человек, переходящий железнодорожные пути в неположенном месте.

Во Всеволожском районе Ленинградской области на железнодорожном перегоне пострадал человек. Вблизи переезда Лаврики машинист поезда не заметил на путях человека и сбил его.

Инцидент произошел утром 17 апреля около деревни Лаврики Муринского поселения. Очевидцы рассказали, что молодой человек шел через пути в наушниках и смотрел на экран мобильного устройства. Машинист пытался просигналить, но жертва собственной невнимательности не отреагировал на звук. По данным свидетелей, местного жителя сбил именно товарный состав, поэтому людей в вагонах не было.

В настоящее время на данном участке дороги работают эксперты. К месту трагедии подъехали медики скорой помощи, правоохранительные органы. Проехать через перегон в сторону Приозерска временно практически невозможно. Электрички задерживаются из-за "пробки": движение затруднено. Сейчас специалисты пытаются наладить режим работы переезда.

