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На железнодорожном перегоне в Лавриках электричка сбила человека
Сегодня, 10:03
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lesjasap
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На железнодорожном перегоне в Лавриках электричка сбила человека

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В Ленобласти в Лавриках погиб человек, переходящий железнодорожные пути в неположенном месте.

Во Всеволожском районе Ленинградской области на железнодорожном перегоне пострадал человек. Вблизи переезда Лаврики машинист поезда не заметил на путях человека и сбил его.

Инцидент произошел утром 17 апреля около деревни Лаврики Муринского поселения. Очевидцы рассказали, что молодой человек шел через пути  в наушниках и смотрел на экран мобильного устройства. Машинист пытался просигналить, но жертва собственной невнимательности не отреагировал на звук. По данным свидетелей, местного жителя сбил именно товарный состав, поэтому людей в вагонах не было.

В настоящее время на данном участке дороги работают эксперты. К месту трагедии подъехали медики скорой помощи, правоохранительные органы. Проехать через перегон в сторону Приозерска временно практически невозможно. Электрички задерживаются из-за "пробки": движение затруднено. Сейчас специалисты пытаются наладить режим работы переезда.
 

Теги: лаврики , переезд , сбили человека , электричка
Категории: Новости СПб Происшествия

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