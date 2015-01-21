  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На западе Англии разбился самолет
Сегодня, 14:29
100
lesjasap

На западе Англии разбился самолет

0 0

Предположительно, борт является военным.

На западе Великобритании разбился самолет. Об этом журналистам рассказали правоохранительные органы из региона Дэвон и Корнуолл. В настоящее время к месту инцидента направлены экстренные службы. Предположительно упавший борт относился к Военно-воздушным силам королевства. Его марка - Hawk T1. 

Экстренные службы находятся в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон. Они были направлены туда после сообщений о падении самолета. Людям рекомендовано избегать этого района. Мы выступим с подробностями, как только будем ими располагать.

пресс-служба британской полиции

В местных изданиях считают, что упал самолет, находящийся на вооружении 736-й эскадрилье военно-морской авиации. Она находится на военной авиабазе Culdrose.

Великобритания хочет заставить РФ "ощутить реальные последствия" ее "враждебных" действий.

Фото: Pixabay.com

Теги: hawk t1, великобритания, крушение
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии