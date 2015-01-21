На западе Англии разбился самолет

Предположительно, борт является военным.

На западе Великобритании разбился самолет. Об этом журналистам рассказали правоохранительные органы из региона Дэвон и Корнуолл. В настоящее время к месту инцидента направлены экстренные службы. Предположительно упавший борт относился к Военно-воздушным силам королевства. Его марка - Hawk T1.

Экстренные службы находятся в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон. Они были направлены туда после сообщений о падении самолета. Людям рекомендовано избегать этого района. Мы выступим с подробностями, как только будем ими располагать. пресс-служба британской полиции

В местных изданиях считают, что упал самолет, находящийся на вооружении 736-й эскадрилье военно-морской авиации. Она находится на военной авиабазе Culdrose.

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