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В Красносельском районе открыли современную детскую поликлинику
Сегодня, 17:57
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alexandra08
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В Красносельском районе открыли современную детскую поликлинику

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В новом отделении на Брестском бульваре есть бассейн и собственная  стоматологическая клиника.

Сегодня на юго-западе Петербурга открыли Детскую поликлинику №37. В новом медучреждении  установили современное оборудование и создали межрайонное отделение  реабилитации. Над оформлением работали профессиональные дизайнеры: Каждый этаж имеет свой индивидуальный стиль и цвет. 

Маленьким пациентам окажут специализированную помощь после травм, неврологических и ортопедических заболеваний. Также дети смогут восстанавливаться с помощь водных процедур - для этого  в поликлинике оборудован новый бассейн. Кроме того, в этом же корпусе есть стоматологическая поликлиника  с элементами диагностического центра.

В медучреждение на Брестском бульваре смогут обратиться более 37,5 тысяч юных жителей района. Также пациентами новой поликлиники могут стать жители Пушкинского, Московского и Кировского районов.

Теги: бассейн , дети , красносельский район , поликлиника , стоматологическая клиника
Категории: Новости СПб

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