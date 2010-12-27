В Красносельском районе открыли современную детскую поликлинику

В новом отделении на Брестском бульваре есть бассейн и собственная стоматологическая клиника.

Сегодня на юго-западе Петербурга открыли Детскую поликлинику №37. В новом медучреждении установили современное оборудование и создали межрайонное отделение реабилитации. Над оформлением работали профессиональные дизайнеры: Каждый этаж имеет свой индивидуальный стиль и цвет.

Маленьким пациентам окажут специализированную помощь после травм, неврологических и ортопедических заболеваний. Также дети смогут восстанавливаться с помощь водных процедур - для этого в поликлинике оборудован новый бассейн. Кроме того, в этом же корпусе есть стоматологическая поликлиника с элементами диагностического центра.

В медучреждение на Брестском бульваре смогут обратиться более 37,5 тысяч юных жителей района. Также пациентами новой поликлиники могут стать жители Пушкинского, Московского и Кировского районов.