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На юго-востоке Москвы загорелся автосервис

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Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

На юго-востоке Москвы загорелся автосервис. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 11 июня на Люблинской улице. По прибытии пожарных было обнаружено возгорание металлического одноэтажного здания. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В 3:38 огонь потушили. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Анкаре после взрыва на заводе по производству ракет пять человек остались под завалами.

Видео: Telegram / Zvezdanews

Теги: автосервис, москва, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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