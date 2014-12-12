Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

На юго-востоке Москвы загорелся автосервис. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 11 июня на Люблинской улице. По прибытии пожарных было обнаружено возгорание металлического одноэтажного здания. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В 3:38 огонь потушили. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Анкаре после взрыва на заводе по производству ракет пять человек остались под завалами.

Видео: Telegram / Zvezdanews