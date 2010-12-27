На юге Петербурга нарколаборанты сварили 5 кг наркотиков

Задержаны 4 человека, которые имели отношение к изготовлению наркотиков и психотропных веществ.

Полицейские нашли на юге Петербурга нарколабораторию и почти 5 килограммов наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух активных участников организованной группы в садоводстве Пушкинского района. Главой является 29-летний уроженец Москвы, химиком-закладчиком – 39-летний уроженец Омска. В самом доме были задержаны "химики-лаборанты", которые готовили наркотическое средство "мефедрон" и психотропное вещество "бромметамфетамин".

Всего в доме и машине нашли около 5 килограммов наркотиков, психотропных веществ, химические реактивы, стеклянные бутылки и емкости, лабораторную посуду и оборудование, электронные весы, магнитную мешалку, вакуумный насос.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Четверо подозреваемых арестованы. пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: Piter.TV