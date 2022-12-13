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На юге Петербурга появятся две новые школы
Сегодня, 18:30
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На юге Петербурга появятся две новые школы

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Госстройнадзор выдал необходимые разрешения на возведение.

В Петербурге появятся две новые школы. Образовательные учреждения откроют в  Московском и Пушкинском районах. Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

Госстройнадзор выдал необходимые разрешения на возведение. Однако в администрации города год открытия школ пока не назвали. 

В Московском районе новый объект появится на Пулковском шоссе, участок 2. Здесь построят  начальную школу для 200 детей. Здесь будут компьютерные классы, бассейн, кабинеты для творчества.

В Пушкинском районе школу возведут на Кокколевской улице, участок 18. Здесь будут учиться  550 детей. Школа сможет похвастаться двумя бассейнами, современными залами отдыха и спорта, столовой и большой библиотекой.

Ранее на Piter.tv: в Приморском парке Победы 23 апреля пройдет благотворительный забег.

Фото: Piter.tv

Теги: кокколевская улица, купчино, новые школы, пулковское шоссе, пушкин, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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