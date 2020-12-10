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На юге Петербурга из-за прорыва трубы без тепла остались 130 зданий
Сегодня, 17:42
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smirenny

На юге Петербурга из-за прорыва трубы без тепла остались 130 зданий

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Специалисты ГУП "ТЭК СПб" посоветовали поставить на проток 11 зданий, в том числе одно детское учреждение, чтобы сохранить тепло.

Во вторник, 2 февраля, из-за дефекта труды на проспекте Ветеранов без отопления оставили 130 зданий. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб". 

Специалисты обнаружили проблему при помощи акустических датчиков на прямой и обратной магистральной теплосети диаметрами 400 и 600 мм. В предприятии отметили, что по плану работы по устранению дефекта завершат к утру завтрашнего дня, но теплоэнергетики постараются справиться раньше. Отмечается, что ГУП "ТЭК СПб" порекомендовал  поставить на проток 11 зданий, в том числе девять многоквартирных домов и детское учреждение для того, чтобы сохранить тепло. 

Ранее мы писали, что работы на теплосети на Шафировском проспекте завершатся в ноябре.

Фото: ГУП "ТЭК СПб" / вк

Теги: отопление, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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