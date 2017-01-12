На юге Москвы водитель въехал в подземный переход

Водитель отделался легкими травмами.

В Москве на Варшавском шоссе водитель легкового автомобиля не справился с управлением, столкнулся с препятствием и съехал в подземный переход. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД России.

Сообщается, что в ДТП оказался автомобиль марки "Мерседес" из службы каршеринга.

Около 22:00 в районе дома 64 на Варшавском шоссе легковой автомобиль совершил наезд на препятствие, после чего съехал на лестницу подземного перехода. из сообщения пресс-службы ведомства

По предварительным данным, водитель получил легкие травмы.

Ранее в Екатеринбурге в результате ДТП обрушился пешеходный мост.

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