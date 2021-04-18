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На улице Димитрова разбился каршеринг: видео

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Водитель автомобиля остался жив. Он бодро вышел из салона и бросился прочь.

На улице Димитрова возле дома № 31 в ДТП попал каршеринг.  "Делимобиль" врезался в припаркованные машины, разбил легковушку, фургон и грузовик. Припарковав машину на встречной полосе, водитель быстро покинул салон и скрылся. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 18 апреля.

Комментаторы выражают негативное отношение к услугам каршеринга. Многие считают, что за руль таких автомобилей садятся неквалифицированные водители. Но есть и те, кто думает, что сервис по аренде машин - хорошая идея, проблема лишь в самих водителях.

Свидетели сообщают, что машина простояла на дороге несколько часов. В 9:30 утра один и пользователей указал, что разбитый каршеринг до сих пор не убрали с проезжей части.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Московском проспекте BMW перевернулась при столкновении с каршерингом: видео.

Видео: Piter.tv

 

Теги: дтп, дтп и каршеринг, каршеринг, улица димитрова
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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