На Московском проспекте BMW перевернулась при столкновении с каршерингом: видео

На данный момент информации о пострадавших нет, а сотрудники правоохранительных органов выясняют детали аварии.

Около станции метро "Электросила" на Московском проспекте произошла авария с участием BMW и каршеринговым автомобилем Делимобиль "Smart". Об этом в субботу, 17 апреля, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На записи в видеокамер можно увидеть, как каршеринг хотел перестроиться в левую полосу, однако водителю BMW такая идея не пришлась по душе. В результате ДТП иномарка BMW вылетела на тротуар, перевернувшись на крышу. На данный момент информации о пострадавших нет, а сотрудники правоохранительных органов выясняют детали аварии.

Ранее мы писали, что на Московском проспекте в результате ДТП иномарка перевернулась на припаркованный автомобиль.

Видео: Piter.tv