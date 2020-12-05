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На Московском проспекте BMW перевернулась при столкновении с каршерингом: видео

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На данный момент информации о пострадавших нет, а сотрудники правоохранительных органов выясняют детали аварии.

Около станции метро "Электросила" на Московском проспекте произошла авария с участием BMW и каршеринговым автомобилем Делимобиль "Smart". Об этом в субботу, 17 апреля, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На записи в видеокамер можно увидеть, как каршеринг хотел перестроиться в левую полосу, однако водителю BMW такая идея не пришлась по душе. В результате ДТП иномарка BMW вылетела на тротуар, перевернувшись на крышу. На данный момент информации о пострадавших нет, а сотрудники правоохранительных органов выясняют детали аварии.

Ранее мы писали, что на Московском проспекте в результате ДТП иномарка перевернулась на припаркованный автомобиль. 

Видео: Piter.tv 

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Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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