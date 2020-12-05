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На Московском проспекте в результате ДТП иномарка перевернулась на припаркованный автомобиль: видео

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В результате аварии пострадали два человек, один из которых зажат.

В Московском районе у дома №96 на Московском проспекте в результате ДТП иномарка перевернулась на припаркованный автомобиль. Об этом днём 17 апреля Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

На записи с видеокамер видно, как белая иномарка с водителем за рулём перевернулась на припаркованную машину при столкновении с другим автомобилем. 

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов. В результате аварии пострадали два человек, один из которых зажат. 

Ранее мы писали, что водитель перевернувшегося на Богатырском проспекте каршеринга получил переломы ребер. 

Видео: Piter.tv 

Теги: дтп, московский поспект
Категории: Происшествия, ДТП, Лента новостей,

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