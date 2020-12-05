На Московском проспекте в результате ДТП иномарка перевернулась на припаркованный автомобиль: видео

В результате аварии пострадали два человек, один из которых зажат.

В Московском районе у дома №96 на Московском проспекте в результате ДТП иномарка перевернулась на припаркованный автомобиль. Об этом днём 17 апреля Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На записи с видеокамер видно, как белая иномарка с водителем за рулём перевернулась на припаркованную машину при столкновении с другим автомобилем.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов. В результате аварии пострадали два человек, один из которых зажат.

Ранее мы писали, что водитель перевернувшегося на Богатырском проспекте каршеринга получил переломы ребер.

Видео: Piter.tv