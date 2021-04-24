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Видео: каршеринг "залетел" на разделительную полосу в результате ДТП на юге Петербурга

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Машину никто не забрал спустя 4 часа после аварии.

В 9-м часу утра 24-го апреля каршеринговое авто попало в ДТП на пересечении улиц Маршала Жукова и Маршала Казакова. Piter.TV получил видео с момента столкновения.

Участниками происшествия стали два легковых автомобиля. Каршеринг подбили, когда водитель разворачивался. Второе авто ехало прямо и, по всей видимости, не ожидало, что другая машина появится на полосе. В результате столкновения арендованный автомобиль резко развернуло и подбросило на разделительную полосу. К счастью, в тот момент на ней не было никого из пешеходов.

Несмотря на то, что ДТП произошло еще утром, час назад каршеринговая машина все еще находилась на месте аварии между двумя направлениями движения. О пострадавших не сообщается.

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, каршеринг, разделительная полоса
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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