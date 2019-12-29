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На встрече Путина и нефтяников решений не принимали

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Просто обменялись мнениями

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Совещание нефтяников и главы государства 1 марта было посвящено обмену мнениями.

- Это совещание не имело своей целью принять какое-то конкретное решение, - добавил Песков.

По его словам, говорили о том, как коронавирус может повлиять на цены на энергоносители. Также на этой неделе в Вену отправится министр энергетики Александр Новак на встречу ОПЕК+.

Из-за эпидемии коронавируса на всех основных торговых площадках начался обвал котировок.

Ранее у вернувшегося из Италии москвича подтвердили коронавирус.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News

Теги: коронавирус, нефть, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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