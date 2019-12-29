На встрече Путина и нефтяников решений не принимали

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Совещание нефтяников и главы государства 1 марта было посвящено обмену мнениями.
- Это совещание не имело своей целью принять какое-то конкретное решение, - добавил Песков.
По его словам, говорили о том, как коронавирус может повлиять на цены на энергоносители. Также на этой неделе в Вену отправится министр энергетики Александр Новак на встречу ОПЕК+.
Из-за эпидемии коронавируса на всех основных торговых площадках начался обвал котировок.
Ранее у вернувшегося из Италии москвича подтвердили коронавирус.
Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News
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