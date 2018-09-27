Петербуржца пригласили на контрактную службу в ВС РФ в трамвае

По словам пассажира, ему вручили листовку с приглашением на контрактную службу, где указано о возможности работы в компании с последующим заключением контракта на военную службу в ВС РФ. Об этом пишет Фонтанка.
В приглашении указывается зарплата в размере 50 тысяч рублей, а также единовременная выплата в 695 тысяч рублей, предоставляемая контрактникам, а также ряд соцгарантий и льгот для участников контрактной службы.
Интересно отметить, что листовку получили во время поездки на трамвае №30, который был запущен как бесплатный шаттл в связи с закрытием станции метро "Ладожская" на ремонт.
В пресс-службе предприятия Горэлектротранс (ГЭТ) подтвердили подлинность листовки, но одновременно заявили, что пассажирам подобные материалы не раздаются, так как информация о контрактной службе обычно транслируется на мониторах в транспорте.
Ранее сообщалось, что Марат Урмансов назначен новым главным военкомом Петербурга
Фото: Piter.TV
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