Петербуржца пригласили на контрактную службу в ВС РФ в трамвае

Петербуржцев удивило сообщение о том, что когда один из пассажиров получил приглашение на контрактную военную службу в ВС РФ от кондуктора трамвая №30.

По словам пассажира, ему вручили листовку с приглашением на контрактную службу, где указано о возможности работы в компании с последующим заключением контракта на военную службу в ВС РФ. Об этом пишет Фонтанка.

В приглашении указывается зарплата в размере 50 тысяч рублей, а также единовременная выплата в 695 тысяч рублей, предоставляемая контрактникам, а также ряд соцгарантий и льгот для участников контрактной службы.

Интересно отметить, что листовку получили во время поездки на трамвае №30, который был запущен как бесплатный шаттл в связи с закрытием станции метро "Ладожская" на ремонт.

В пресс-службе предприятия Горэлектротранс (ГЭТ) подтвердили подлинность листовки, но одновременно заявили, что пассажирам подобные материалы не раздаются, так как информация о контрактной службе обычно транслируется на мониторах в транспорте.

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Фото: Piter.TV