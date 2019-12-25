На воду спустили ярусолов "Гандвик-2" в Петербурге

Рыболовное судно может добывать 25 тонн рыбы в сутки.

В четверг, 29 сентября, на воду спустили ярусолов-процессор "Гандвик-2" на судостроительном заводе "Северная верфь". Заказчик судна – ООО "РК "Вирма" (входит в ГК "Карельский рыболовный флот"), пишет пресс-служба Смольного.

"Гандвик-2" водоизмещением 2 200 тонн имеет длину 59 м и ширину 13 м, проектная мощность добычи – 25 тонн рыбы в сутки. На ярусолове продолжается монтаж систем трубопроводов. Впереди – погрузка главного распределительного щита, монтаж судовых систем, кабельных трасс и судовой изоляции. Сдача судна намечена на июнь 2023 года.

Ярусный способ лова – наиболее щадящий для водной экосистемы. Он снижает вредное воздействие на морское дно и позволяет ловить строго определенные виды рыб. На судне установлены ранее не применявшиеся в отечественном рыбопромысловом флоте винторулевые колонки, а также система выборки яруса и рыбоперерабатывающая фабрика для обработки улова и производства замороженного филе и консервов.

Фото: пресс-служба Смольного