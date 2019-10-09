На выходных в Петербурге пройдут музыкальные фестивали и стендап концерты

В субботу, 17 сентября, откроется Московский рынок - новая точка притяжения.

На текущей неделе в Петербурге пройдут разные фестивали: театральные спектакли, экскурсии, выставки, музыкальные и стендап концерты. Об этом рассказал "Петербург2".

В эту пятницу, 16 сентября, петербуржцы и гости города смогут сходить на иммерсивную прогулку SOMNUM, которая длится два часа. В этом время участники гуляют по центру города в наушниках с подзорной трубой в руках. Создатели проекта – режиссер Степан Пектеев и краевед Лев Лурье.

В этот же день горожане могут посетить Comedy Place. На вечеринке выступят звезды StandUp Petersburg и легенды телевселенных "Comedy баттл", "Открытый микрофон" и "Не спать".

В субботу, 17 сентября, откроется Московский рынок - новое место притяжения жителей. Команда издания "Правила Жизни" (экс-Esquire) устроит масштабное мультиформатное шоу. В программе: выступления Dose и группы "Моя Мишель", паблик-токи с участием Сергея Минаева, Льва Лурье, Дарьи Гумбург, Владимира Абиха, Евгения Чебаткова, чтение новых произведений Александра Цыпкина и шумная вечеринка в финале.

Фото: Piter.tv

