На выходных в Петербурге и области произошло более 1000 ДТП

В результате аварий погибли трое человек.

На выходных, с 16 по 18 июля, в Петербурге и области произошло 1072 дорожно-транспортных происшествия. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 762 аварии, в которых пострадали 24 человека, ранены – 17 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 310 аварий, в которых пострадали 32 человека, ранены – 39 человек, двое из них – дети, ещё 3 петербуржца скончались в результате ДТП.

Сотрудники ГИБДД выявили 5474 нарушения правил дорожного движения и задержали 226 нетрезвых водителей.

Тем временем в Петербурге с каждым днем усиливается контроль за автомобилистами. Так, в городе по 96 адресам установили 115 фоторадаров контроля скорости. До конца этого года комплексов станет в два раза больше. Кроме того, с 29 июня, уполномоченные сотрудники комитета по транспорту Петербурга начали администрировать штрафы за нарушение правил остановки и стоянки автомобилей.

Фото: Piter.tv