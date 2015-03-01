Мужчина искупался в Фонтанке, спрыгнув с моста в центре Петербурга

Очевидцы сняли происходящее на видео.

В ночь на 9 августа в центре Петербурга заметили мужчину, который раздевшись до трусов, решил искупаться в Фонтанке. Очевидцы сняли происходящее на видео.

На записи видно, как мужчина перелазит через ограду моста и через какое-то время ныряет в реку. Прыжок закончился успешно - ныряльщик как ни в чем не бывало поплыл.

Пользователи интернета предположили, что мужчина мог решиться на такой отчаянный поступок из-за спора.

Ранее мы писали, что за два месяца лета в Петербурге спасли более 300 утопающих.

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