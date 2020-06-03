На видео попала кража велосипеда на проспекте Ударников

Вечером 2 июня в Красногвардейском районе Петербурга произошла кража. Неизвестный похитил велосипед марки "Танк" со двора дома №19/1 на проспекте Ударников. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с места преступления.
На записи видно, как транспортному средству подходит мужчина в темном спортивном костюме и кепке, оглядываясь по сторонам, он перерезает трос, садится на велосипед и уезжает в неизвестном направлении. Согласно сервису "Яндекс. Маркет", новый велосипед марки "Танк" стоит более 20 тысяч рублей.
Ранее полиция задержала несовершеннолетнего жителя Ленобласти за кражу денег.
Видео: Piter.TV
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