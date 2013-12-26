Сбербанк подписал соглашения о сотрудничестве с группой компаний "КВС", с компанией "Warimpex Finanz – und Beteiligungs Aktiengesellschaft" и компанией "Максидом".

В пятницу, 4 июня, на вечерней сессии Петербургского международного экономического форума Сбербанк подписал сразу три важных соглашения.

Среди них соглашение с группой компаний "КВС". Так, Председатель Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" Виктор Вентимилла Алонсо и генеральный директор группы компаний "КВС" Сергей Ярошенко подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

Таким образом, банк предоставит застройщику полный спектр банковских услуг. Кроме того, стороны договорились рассмотреть возможность внедрения продуктов экосистемы банка, а также запустят совместные новые пилотные проекты – продукты и сервисы.

Мы со Сбербанком находимся в плотном взаимодействии по проектному финансированию, ипотечным кредитам и внедрению новых услуг. Развивая все эти направления параллельно, мы в итоге даем клиентам более качественный конечный продукт и отличный сервис. И это наша главная общая задача. Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК "КВС".

Ещё одно соглашение о сотрудничестве на вечерней сессии ПМЭФ-2021 Сбербанк подписал с компанией "Warimpex Finanz - und Beteiligungs Aktiengesellschaft". Соответствующий документ подписали председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и председатель правления "Warimpex Finanz – und Beteiligungs Aktiengesellschaft" Франц Юркович.

Стороны намерены сотрудничать в области устойчивого развития и экологии, в том числе, включая вопросы по специализированным "зеленым" и ESG-продуктам и услугам. Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, Виктор Вентимилла Алонсо заявил, что Сбербанк с особым интересом поддерживает ESG-проекты.

Также Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Максидом". В рамках ПМЭФ-2021 документ подписали председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и член совета директоров ООО "Максидом" Мария Евневич.

Стороны намерены сотрудничать в области цифровизации, реализовывать совместные проекты с компаниями экосистемы Сбера, а также привлекать инновационные технологии для развития высоких показателей работы партнеров.

Мы оцениваем партнёрство с компанией "Максидом" как перспективное и готовы развивать совместные проекты в части повышения доступности услуг и внедрения передовых технологий для повышения эффективности бизнеса компании. Также мы рассматриваем возможность интеграции решений экосистемы с учётом их адаптации под требования клиента. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Фото: Сбербанк