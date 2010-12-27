Движение на вантовом мосту ограничат до конца ноября

На мосту будут менять деформационный шов.

До ноября текущего года будет ограничено движение автомобилей по Большому Обуховскому мосту через Неву. Из-за замены деформационного шва движение будет затруднено на 57-м километре внутреннего кольца КАД. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 23 сентября по 24 октября будут перекрыты переходно-скоростная полоса, первые и вторая полосы движения. С 25 октября по 26 ноября будут закрыты вторая, третья и четвертая полосы.

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий. Ориентировочный срок, необходимый для полной замены шва, составляет два месяца. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ "Упрдор"

Работы будут вестись в круглосуточном режиме, в три смены в два этапа.

Также в сентябре Корпусная улица будет перекрыта из-за ремонта дорог.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"