В сентябре Корпусная улица будет перекрыта из-за ремонта дорог

Подрядчик должен отремонтировать 7,64 тысячи квадратных метров проезжей части и почти столько же тротуара.

На выходных в Петроградском районе Петербурга начался ремонт дороги на Корпусной улице. В связи с этим будет введен ряд ограничений движения. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Подрядчик должен отремонтировать 7,64 тысячи квадратных метров проезжей части и почти столько же тротуара. На ремонтные работы выделили 26,78 миллиона рублей. В связи с ремонтом вводятся следующие ограничения:

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