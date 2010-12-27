В сентябре Корпусная улица будет перекрыта из-за ремонта дорог

На выходных в Петроградском районе Петербурга начался ремонт дороги на Корпусной улице. В связи с этим будет введен ряд ограничений движения. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
Подрядчик должен отремонтировать 7,64 тысячи квадратных метров проезжей части и почти столько же тротуара. На ремонтные работы выделили 26,78 миллиона рублей. В связи с ремонтом вводятся следующие ограничения:
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Фото: Piter.TV
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