На Большом Обуховском мосту досрочно завершилась замена деформационного шва

Снять все ограничения планировалось 26 ноября.

На Большом Обуховском мосту в составе КАД с опережением срока завершилась замена деформационного шва. Самый большой шов на сети федеральных дорог Северо-Запада меняли 47 дней. Снять все ограничения планировалось 26 ноября. Однако подрядная организация справилась с поставленной задачей досрочно. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Общая длина двух секций деформационного шва превышает 26 метров, а вес – более 36 тонн. Для монтажа конструкции дорожники задействовали автокран грузоподъемностью 100 тонн. Старые деформационные швы к моменту замены пришли в изношенное, неудовлетворительное состояние.

В ночь на 11 ноября на внутреннем кольце КАД в районе пересечения магистрали с проспектом Обуховской Обороны полностью сняты все ограничения.

Ремонт дорог тормозит движение на федеральных трассах Ленобласти.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"