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На устройствах Apple начали принимать к оплате карты "Мир"
Сегодня, 10:16
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На устройствах Apple начали принимать к оплате карты "Мир"

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Картой «Мир» пользователи смогут оплатить в том числе подписку подписка на Apple Music, Apple TV, Apple Podcasts.

Владельцы iPhone теперь смогут совершать платежи российскими банковскими картами "Мир". Об этом пишет "РИА Новости".

Отмечается, что в меню "Способы оплаты" помимо Visa, MasterCard и American Express появилась и российская платежная система. Теперь картой "Мир" пользователи также смогут оплачивать подписки на Apple Music, Apple TV, Apple Podcasts и покупать приложения в App Store.

Ранее мы писали, что российские власти задумались о введении QR-кодов в самолетах и поездах. 

Фото: pixabay

Теги: национальная платежная система мир
Категории: Новости России, Лента новостей,

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