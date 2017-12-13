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На улице Жукова спасатели вечером тушили нежилое здание
Сегодня, 7:54
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lesjasap
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На улице Жукова спасатели вечером тушили нежилое здание

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В Калининском районе пожарные вечером потушили кафе.

В половину восьмого вечера в Калининском районе произошло возгорание нежилого помещения. Очевидцы рассказали, что пожар начался в кафетерии по улице Жукова, 18. На месте работали спасатели ГУ МЧС.

К моменту приезда пожарных, огонь захватил 8 квадратных метров площади. В течение сорока минут специалисты занимались тушением пламени. Последствия возгорания удалось ликвидировать к восьми часам вечера 20 февраля. К действиям привлекались 3 единицы спецтехники и 13 человек личного состава экстренного ведомства.

Пострадавших нет.
 

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Теги: возгорание , калининский район , пожар , улица жукова
Категории: Новости СПб

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