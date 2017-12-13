На улице Жукова спасатели вечером тушили нежилое здание

В Калининском районе пожарные вечером потушили кафе.

В половину восьмого вечера в Калининском районе произошло возгорание нежилого помещения. Очевидцы рассказали, что пожар начался в кафетерии по улице Жукова, 18. На месте работали спасатели ГУ МЧС.

К моменту приезда пожарных, огонь захватил 8 квадратных метров площади. В течение сорока минут специалисты занимались тушением пламени. Последствия возгорания удалось ликвидировать к восьми часам вечера 20 февраля. К действиям привлекались 3 единицы спецтехники и 13 человек личного состава экстренного ведомства.

Пострадавших нет.

