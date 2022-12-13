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На улице Зенитчиков в "двушке" горел натяжной потолок
Сегодня, 16:46
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На улице Зенитчиков в "двушке" горел натяжной потолок

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Пламя потушили до прибытия пожарных.

В Кировском районе произошел серьезный пожар. В квартире на улице Зенитчиков в доме № 3, корпус 2, вспыхнул натяжной потолок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:05.  На борьбу с огнем отправились 15 спасателей и три спецмашины.

В двухкомнатной отдельной квартире, в коридоре площадью 6 кв. метров, происходило горение натяжного потолка по всей площади.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Пламя потушили до прибытия пожарных. Сведения о пострадавших не поступали.

Причина случившегося устанавливается. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

Теги: горел натяжной потолок, мчс, пожар в квартире, полыхала квартира, улица зенитчиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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