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На улице Восстания очередной фонтан – столб воды достигает 4-го этажа

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Очевидцы отмечают, что вода едва не залила припаркованный рядом черный Ferrari.

На улице Восстания прорвало трубу и над ней провалился асфальт. Об этом сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП.

Очевидцы отмечают, что вода едва не залила припаркованный рядом черный Ferrari. Водитель поспешил переехать оттуда на более безопасное место. Столб фонтана достигает примерно 4-го этажа жилого дома. Судя по звуку, в окна попадают мелкие камушки.

Также утром 10 июля во время испытаний труб в Новом Девяткино случился прорыв магистрали. В результате на улице Озерной, 3 забил фонтан грязной горячей воды высотой до пятого этажа. 

Фото и видео: ВК/ ДТП и ЧП

 

Теги: прорыв трубы, улица восстания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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