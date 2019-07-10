На улице Восстания очередной фонтан – столб воды достигает 4-го этажа

Очевидцы отмечают, что вода едва не залила припаркованный рядом черный Ferrari.

На улице Восстания прорвало трубу и над ней провалился асфальт. Об этом сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП.

Очевидцы отмечают, что вода едва не залила припаркованный рядом черный Ferrari. Водитель поспешил переехать оттуда на более безопасное место. Столб фонтана достигает примерно 4-го этажа жилого дома. Судя по звуку, в окна попадают мелкие камушки.

Также утром 10 июля во время испытаний труб в Новом Девяткино случился прорыв магистрали. В результате на улице Озерной, 3 забил фонтан грязной горячей воды высотой до пятого этажа.

Фото и видео: ВК/ ДТП и ЧП