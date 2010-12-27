На улице Верности мужчина порезал ножом подростка

Мужчина нанес удары ножом по 15-летнему подростку.

В Калининском районе 26 сентября было совершено нападение на подростка. Около половины восьмого вечера по улице Верности 15-летнего школьника порезали холодным оружием. Пострадавшего госпитализировали в детскую городскую больницу. Врачи диагностировали у пациента колото-резаную рану грудной клетки. У юноши также пробито легкое. Его состояние оценивают как тяжелое.

По горячим следам оперативники задержали подозреваемого.Им оказался 20-летний мужчина. По словам злоумышленника, он напал на своего знакомого из-за внезапно возникнувшей между ними ссоры. Против преступника возбуждено уголовное дело.