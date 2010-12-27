На улице Учительской неизвестные поджигатели спалили иномарку

В Калининском районе преступники подожгли чужой автомобиль и скрылись с места происшествия.

В северной части Петербурга двое неизвестных подожгли припаркованный автомобиль. Сообщается, что мужчины попали на записи камер видеонаблюдения.

Злоумышленники спалили иномарку “КИА” дотла. Транспортное средство не подлежит восстановлению. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что злоумышленники пришли на “дело” в черной одежде и таких же кроссовках, но с белыми вставками.

После совершения преступления поджигатели удалились во дворы за дом номер 8 по улице Учительской Калининского района.