На улице Турку установили 268 светодиодных светильников

Специалисты осветили пешеходную зону между Белградской и Пражской улицами.

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что вдоль улицы Турку установили светодиодные светильники, отметили в пресс-службе ГКУ "Управление заказчика".

268 светильников будут освещать пешеходную зону между Белградской и Пражской улицами. Зону, протяженностью два километра, сделали благоприятной для вечерних прогулок. Кроме того, освещение появилось и на двух детских площадках. Вопросом освещения занимается Смольный. По словам губернатора, освещение важно для безопасности горожан.

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Фото: Piter.TV