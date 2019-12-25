Такое решение было принято губернатором в ходе приема петербуржцев.

В среду, 16 сентября, стало известно, что в 65-м квартале Приморского района установят наружное освещение. Такое решение было принято губернатором в ходе приема петербуржцев.

О том, что в квартале нет уличного освещения, рассказала сотрудница Центра социальной помощи семье и детям Приморского района. Отмечается, что освещение обеспечит безопасность и комфорт более 12 тысяч человек, 1800 из которых – дети. Освещение должно установить до 1 ноября 2021 года.

Ранее мы писали, что в двух скверах Кронштадта заменят уличные светильники.

Фото: Piter.TV