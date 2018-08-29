На улице Рубинштейна полицейский рассказал прохожим о жизни Довлатова

23 августа в 18.00 состоялась встреча недавно запущенного городского образовательного проекта iD Club от компании Euroinvest Development.

iD Club – это проект об искусстве и жизни в современном мегаполисе. Участники клуба каждый месяц посещают бесплатные лекции, экскурсии, мастер-классы по всевозможным направлениям: тут и кино, и дизайн, и урбанистика, и психология, и фитнес.

Компания Euroinvest Development приготовила проект для рынка недвижимости, который мы назвали iD Club, он дает массу полезной информации нашим дольщикам. Каждый человек, купивший у нас квартиру, автоматически становится членом нашего клуба, и может посещать наши мероприятия. Программа клуба расписана на полтора года вперед, и все они любопытны и интересны. Елена Бурилова – директор по маркетингу и PR Euroinvest Development

На этот раз проект iD Club вышел на улицу Рубинштейна и устроил целое шоу для петербуржцев и гостей города. В этом образовательному проекту помог pop-up театр, который разыграл на знаменитой питерской улочке спектакль "Задержанный" по мотивам Сергея Довлатова. Его поставил Семен Александровский - лауреат Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска". Именно он основал независимый театральный проект Pop-up театр.

Сама идея Pop-up театра в том, чтобы театр существовал вне классической коробки сцены. И театр в общем-то приближается в нашем опознавании к тому, что говорил Немирович: "есть артист, коврик и зритель". А где это происходит – совершенно не имеет значение. Важно то, что есть, кто транслирует какие-то идеи и слушатели. И если возникает эта коммуникация со зрителем – значит возникает театр и это может быть в любом пространстве. Валентин Кузнецов – актер Pop-up театра

За время спектакля, Валентин Кузнецов в роли советского милиционера Кузнецова прошелся по всей жизни Довлатова и попытался разложить ее по полочкам. Интересно то, что на этот раз зритель смог взглянуть на писателя через призму пытливого взгляда антагониста. Рассуждая о юности автора, его женщинах, эмиграции и литературной деятельности, зрители спектакля проделали целое путешествие, перемещались из одного бара в другой. Каждый эпизод заканчивался для всех участников действа тоже весьма прозаично - рюмкой горячительного напитка.

Уже к середине спектакля, шествие по улице Рубинштейна состояло не только из участников iD Club,а напротив, в большей степени из простых заинтересованных прохожих. Действие собрало немалую аудиторию.

К нам постоянно кто-то вмешивается во время постановки, какие-то городские сумасшедшие появляются, даже настоящая живая полиция иногда приезжает. Прохожие часто включаются в процесс – это все часть спектакля, часть улицы Рубинштейна, чтобы люди больше в это все погрузились. Валентин Кузнецов – актер Pop-up театра

В постановке собрано много документальных свидетельств, а стихи и фразы из книг современников Довлатова – превращаются в целые доносы и показания. Сумеет ли зритель докопаться до сути и чем закончится этот следственный эксперимент – все решится у памятника писателя и каждый уйдет со своим сложившимся представлении о жизни Сергея Довлатова.

Сама компания Euroinvest Development создает умные жилые районы iD-кварталы, такие, как ЖК iD Murino. В центре Петербурга есть два постоянно действующих лектория iD Club, за актуальным расписанием которых можно следить на сайте: www.idmurino.ru

Видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин