На улице Орбели гимназиста сбили на пешеходном переходе (видео)

Очевидцы сняли на видео ДТП с участием школьника на улице Орбели.

В среду, 4 октября, произошла авария с участием гимназиста. На пешеходном улицы Орбели переходе автомобиль сбил мальчика. Ребенок побежал через переход. А автомобиль, видимо, не успел притормозить. В результате мальчика откинуло на газон.

Ребенок лежал на газоне и перекатывался по нему. При этом он держался за ногу. Подробностей о его травмах пока нет. На помощь ребенку пришли женщины Кажется, что одна вышка как раз и з той машины, которая сбила его.

Очевидцы предполагают, что мальчик учащийся гимназии №105. Они сделали такой вывод по его форме.

Видео: Youtube / Мегаполис