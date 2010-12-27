На улице Оптиков закроются две городские стоянки

В Приморском районе на реконструкцию закроют две автостоянки.

С сегодняшнего дня в Приморском районе на ремонт закроются две городские автостоянки. Конкретно перекроют доступ на территорию по улице Оптиков на северо-востоке от Туристской и северо-западный участок вблизи Яхтенной улицы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Смольного.

Работы повысят пропускную способность объектов, а также сделают их более удобными для использования. Закончить реконструкцию власти планируют не позже 30 ноября. За это время будет установлена автоматизационные системы: видеонаблюдение, терминалы оплаты,электронные табло, а также шлагбаумы и стойки въезда-выезда.