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На улице Оптиков закроются две городские стоянки
Сегодня, 7:51
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lesjasap
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На улице Оптиков закроются две городские стоянки

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В Приморском районе на реконструкцию закроют две автостоянки.

С сегодняшнего дня в Приморском районе на ремонт закроются две городские автостоянки. Конкретно перекроют доступ на территорию по улице Оптиков на северо-востоке от Туристской и северо-западный участок вблизи Яхтенной улицы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Смольного.
 
Работы повысят пропускную способность объектов, а также сделают их более удобными для использования. Закончить реконструкцию власти планируют не позже 30 ноября. За это время будет установлена автоматизационные системы: видеонаблюдение, терминалы оплаты,электронные табло, а также шлагбаумы и стойки въезда-выезда.
Теги: автостоянки , улица оптиков
Категории: Новости СПб

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