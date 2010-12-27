По словам очевидцев, девушка 5 мин была без сознания, а затем начала плакать.

В пятницу, 22 марта, на улице Летчика Пилютова синяя иномарка сбила молодую петербурженку. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Очевидцы подчеркивают, что автовладелец в этом происшествии не виноват.

Перебегала дорогу в неположеном месте в наушниках, забавляясь с подружкой. Девочкам лет по 16. Синий мерседесик ехал с позволеной скоростью, сигнал подал, но оттормозиться не успел сказано в сообщении

Также прохожие отмечают, что девушка 5 мин была без сознания, а затем начала плакать. На кадрах видно, что на месте происшествия собралась большая толпа. Службы вызваны.

Службы вызваны. ДПС приехало через 10мин, а медики прибыли спустя 15мин.

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Фото:дтп и чп петербург/вк