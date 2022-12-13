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На улице Летчика Пилютова горело кафе
Сегодня, 12:56
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На улице Летчика Пилютова горело кафе

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Пожар произошел на кухне.

Сегодня днем, 18 марта, в Красносельском районе полыхало кафе. Инцидент произошел на улице Летчика Пилютова, 34, корпус 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 12:02. В общепите загорелась кухня. Огонь охватил 12 "квадратов".

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

 В 12:50 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: петербургский блогер-сыроед Максим Лютый задержан по подозрению в истязании младенца.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в кафе, пожар на улице летчика пилютова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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