На улице Летчика Пилютова горело кафе

Пожар произошел на кухне.

Сегодня днем, 18 марта, в Красносельском районе полыхало кафе. Инцидент произошел на улице Летчика Пилютова, 34, корпус 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 12:02. В общепите загорелась кухня. Огонь охватил 12 "квадратов".

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 12:50 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: петербургский блогер-сыроед Максим Лютый задержан по подозрению в истязании младенца.

Фото: Piter.tv