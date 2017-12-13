На улице Крыленко полиция обнаружила нелегальную парковку

В Невском районе Прокуратура расследует дело о незаконном создании автопарковки.

Как сообщает “Петербургский дневник”, в Невском районе правоохранительные органы обнаружили незаконную парковку. На территории был установлен металлический забор и пост охраны. Однако, “владелец” не обладал правом использования пространства город под собственные нужды.

Отметим, что парковка располагалась по улице Крыленко. Юридическое лицо, на которое была оформлена стоянка, не обладало разрешающей документацией. Сок расторжения последнего контракта фирмы с Комитетом по управлению городским имуществом был расторгнут в 2016 году.

Делом занимается Прокуратура Петербурга. В отношении организации “Балт Интеграл” возбуждено административное дело по статье за нелегальное занятие земли. Руководитель организации обязан устранить нарушения в ближайшее время.

