На улице Кораблестроителей внедорожник сбил пешехода

Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Вечером 2 ноября в Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина. В сети появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, около 22:00 возле дома №36 на улице Кораблестроителей автоледи за рулем внедорожника Range Rover совершила наезд на женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Ее увезли в больницу с травмами средней степени тяжести. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юлия Мирошкина