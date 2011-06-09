Территорию Центра социальной реабилитации людей с инвалидностью на улице Карпинского благоустроят

Помощь в центре получают ежегодно сотни человек.

В Петербурге планируют благоустроить территорию Центра социальной реабилитации людей с инвалидностью на улице Карпинского. Соответствующий проект подготовят в начале 2024 года. Об этом рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский 6 октября.

Помощь в центре получают ежегодно сотни человек. Здесь есть физкультурный комплекс, бассейн, компьютерный класс и мастерские. Специалисты учат подопечных обходиться в быту самостоятельно.

Планируется появление спортивной площадки, тренажеров и учебных теплиц. Могут организовать и зону ожидания для сопровождающих лиц.

Кроме того, Александр Бельский и глава Калининского района Сергей Петриченко обсудили повышение зарплат сотрудников центра, поскольку они получает меньше, чем в других учреждениях образования.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские объекты благоустройства будут защищены пятилетней гарантией.

Фото: Телеграм / Спикер Бельский