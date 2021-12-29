На улице Генерала Кравченко горожане паркуют машины прямо на проезжей части

Водители негодуют, почему сотрудники ГИБДД не обращают внимание на нарушения.

Жители Красносельского района пожаловались на автомобилистов, которые оставляют свои машины прямо на проезжей части. Горожане негодуют, почему сотрудники ГИБДД игнорируют ситуацию. Об этом сообщили петербуржцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Нелегальная парковка образовалась на улице Генерала Кравченко около нового жилого комплекса. Автор поста просит сотрудников полиции обратить внимание на проблему.

Из-за неправильно припаркованных транспортных средств создаётся препятствие для движения, а также создаются аварийные ситуации, так как ограничен обзор при повороте налево или выезде из двора. А также паркуя автомобиль посередине проезжей части, нарушитель рискует ,выходя из машины, попасть под колеса движущегося транспортного средства. Анонимный автор, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург