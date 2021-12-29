Береговую зону в Парке 300-летия Петербурга оградили забором

АО "Зенит Арена" собирается благоустроить территорию до 2024 года.

Береговую зону в Парке 300-летия Петербурга спрятали за забором. Информационная табличка гласит о том, что на территории будут хранить временные инженерные коммуникации и оборудование для проведения работ.

Пляж находится в аренде у АО "Зенит-Арена". Организация собирается благоустроить береговую линию до 2024 года, а также построить три гидротехнических сооружения.

Петербуржцы переживают, что теперь не смогут попасть на пляж в летний период. Он, мягко говоря, очень востребован.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы заметили новые монтажные конструкции в парке 300-летия. Горожане выразили опасения, что набережную оградят забором и к воде будет не подойти.

Фото: Анастасия Рубисова, Piter.tv