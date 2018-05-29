В доме на улице Гашека жалуются на постоянные проблемы с горячей водой

После проведения внепланового ремонта 13 июля в доме по улице Ярослава Гашека, 30/5 у жителей парадной №9 пропала горячая вода. С 20 июля по 3 августа рабочие вновь возьмутся за трубы этого дома, однако будет ли результат - неизвестно.

Неделю назад в сети появилось обращение: "Прошу о помощи! В доме по улице Ярослава Гашека 30/5 нет горячей воды с 13 июля! Все мои обращения в аварийную и сантехническую службу управляющей компании игнорируются. Главный инженер и начальник сантехнической службы к телефону не подходят, скрываются. В квартире со мной проживают два инвалида, один из них ребенок с ДЦП. Управляющая компания над нами просто издевается!".

Автор обращения Александр Елисеев рассказал Piter.tv, что эпопея с горячей водой в парадной №9 началась с 2017 года. В этом году, 13 июля сотрудники Жилкомсервис № 2 вновь проводили ремонтные работы в подвальном помещении, и по окончании вода перестала поступать. Около 600 квартир в доме лишились базовых благ цивилизации до официального отключения воды.

Впервые это случилось в 2017 году, и мы с женой обратились в аварийную службу. После их вмешательства поток горячей воды возобновился. Но буквально через один день приехали сотрудники ЖКС №2, и вода снова перестала поступать. Я с жалобой пошел к генеральному директору ООО "Жилкомсервис 2 Фрунзенского района" Санкт-Петербурга Рябицкому Виктору Михайловичу. Он отправил меня в другие службы. Мол, обращайтесь в прокуратуру. Собственно в этом году терпение лопнуло, и наша семья подала документы в исполнительный орган власти. сообщает Александр Елисеев.

С 20 июля по 3 августа в доме будут проводиться плановые проверки труб, и жители надеются, что это поможет в устранении проблемы. Однако, если углубиться в ее первопричины, можно сделать вывод, что одной проверкой ситуация не исправится. По мнению жильцов, дому требуется новый план водоснабжения.

Предпосылки для перебоев с подачей воды родились еще при строительстве дома в 1982 году. Здание по адресу ул. Ярослава Гашека, 30/5 было создано по техническому плану, в котором главная труба подачи горячей воды сделана не по стандартному принципу: крюк стояка до девятого этажа, с крюком другого напора - до шестнадцатого, а по схеме модернизированной из двух предыдущих - до двенадцатого этажа. Эта труба способна создавать давление, мощностью примерно, как для шестнадцатиэтажки. При том, что дом имеет всего 12 этажей. От избытка давления вода часто застаивается и остывает, поэтому жители получают теплую или вовсе холодную воду вместо горячей.

Также дом является последним в цепи по установлению счетчика давления. Соотвественно средствами коммунальных служб жители не могут отследить, с какой силой вода поднимается до последнего этажа. Александр Елисеев установил личный счетчик и определил, что давление в трубах ниже нормы. Он предположил: "Это может быть связано с неправильным строением дома. Отталкиваясь от этого, управляющая организация пытается гармонизировать напор, соответственно вода просто не прогревается. В моей квартире по замерам ЖКС температура воды + 35 градусов, что на 25 градусов ниже от нормы".

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Видео, текст: Мария Ильина