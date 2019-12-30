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На улице Димитрова сгорела машина
Сегодня, 22:03
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smirenny

На улице Димитрова сгорела машина

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Чтобы потушить автомобиль, перекрыли движение.

Вечером в понедельник, 6 июля, петербуржцы сообщили в соцсетях, что на улице Димитрова, около "Ленты", горит автомобиль. 

Очевидцы поделились фото с места происшествия. 

Достоверной информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет. Свидетели пожара уточнили, что для того, чтобы потушить возгорание, пришлось перекрыть движение. Судя по "Яндекс.Картам", сейчас движение по улице свободно. 

Ранее мы писали, что в пожаре на проспекте Науки пострадал мужчина.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: горит автомобиль, сгорела машина
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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