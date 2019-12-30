На улице Димитрова сгорела машина

Чтобы потушить автомобиль, перекрыли движение.

Вечером в понедельник, 6 июля, петербуржцы сообщили в соцсетях, что на улице Димитрова, около "Ленты", горит автомобиль.

Очевидцы поделились фото с места происшествия.

Достоверной информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет. Свидетели пожара уточнили, что для того, чтобы потушить возгорание, пришлось перекрыть движение. Судя по "Яндекс.Картам", сейчас движение по улице свободно.

Ранее мы писали, что в пожаре на проспекте Науки пострадал мужчина.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте