На улице Димитрова сгорела машина

Вечером в понедельник, 6 июля, петербуржцы сообщили в соцсетях, что на улице Димитрова, около "Ленты", горит автомобиль.
Очевидцы поделились фото с места происшествия.
Достоверной информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет. Свидетели пожара уточнили, что для того, чтобы потушить возгорание, пришлось перекрыть движение. Судя по "Яндекс.Картам", сейчас движение по улице свободно.
Ранее мы писали, что в пожаре на проспекте Науки пострадал мужчина.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
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